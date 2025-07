Il Milan di Allegri senza Theo Hernandez: Inzaghi lo aspetta all'Al Hilal

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri nasce senza Theo Hernandez. Come era prevedibile, l'esterno francese non è presente nella lista dei convocati per l'inizio del ritiro visto che il suo futuro sarà lontano dai colori rossoneri. Lo aveva detto Tare nella sua conferenza stampa di presentazione da direttore sportivo, con il trasferimento all'Al Hilal di Simone Inzaghi che è in dirittura di arrivo. Per il tecnico ex Inter, il regalo Theo sarebbe potuto arrivare anche prima dell'eliminazione dal Mondiale per club, ma restano da sistemare gli ultimi dettagli con i due club che hanno un accordo sulla base di 25 milioni di euro.