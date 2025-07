Szczesny non lascia, ma raddoppia: ufficiale il rinnovo biennale con il Barcellona

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Wojciech Szczesny . Il portiere ex Juventus è stato infatti tra i protagonisti dell'ultima stagione del Barcellona , culminata con la vittoria di Liga e Supercoppa spagnola. Una parabola del tutto imprevedibile, visto che il polacco aveva dato l'addio al calcio prima dell'infortunio di ter Stegen e la conseguente chiamata dei blaugrana ad ottobre. Adesso è arrivata invece la decisione sul rinnovo di contratto.

Barcellona, ufficiale il rinnovo di Szczesny

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Barcellona, i blaugrana hanno annunciato il rinnovo del portiere per addirittura due stagioni: "Il Barcellona e il giocatore Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027. L'accordo arriva dopo un'ottima stagione del portiere, in seguito al suo arrivo inaspettato per sostituire lo sfortunato infortunio di Marc ter Stegen, che si era protratto per lungo tempo. Il Barcellona aveva bisogno di un portiere e ha scelto Szczesny, che ha accettato la sfida dopo aver appeso i guanti al chiodo in estate. Il polacco ha risposto dimostrando di essere ancora uno dei migliori portieri del calcio europeo".