Camarda al Lecce, è ufficiale. Addio al Milan? Non per forza: i dettagli

La notizia era nell'aria da giorni, ora è anche ufficiale: Francesco Camarda è un nuovo calciatore del Lecce . Il promettente e giovanissimo attaccante scuola Milan sarà dunque a disposizione del neo tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco . Ma con quale formula il classe 2008 si trasfersce in Puglia, all'ombra del Via del Mare?

Camarda dal Milan al Lecce: i dettagli

A chiarirlo è proprio il Lecce con un breve comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall'A.C. Milan". Dunque il direttore sportivo Stefano Trinchera e il Direttore Generale Area Tecnica Pantaleo Corvino al termine della stagione avranno la facoltà di acquistare Camarda, ma con il Milan che si riserva la possibilità di riacquistarlo.

Camarda nella scorsa stagione ha collezionato 21 presenze con il Milan Futuro tra campionato e Coppa Italia di Serie C (condite da 7 reti e 2 assist), ma vanta anche 14 apparizioni con la squadra dei grandi, di cui 4 in Champions League (esordio assoluto il 22 ottobre nel 3-1 sul Club Brugge, diventando il più giovane italiano a giocare nella competizione) e 10 in Serie A. Ora per lui la possibilità di crescere a Lecce collezionando minuti importanti.