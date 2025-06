Di Francesco al Lecce, il saluto al Venezia: "Ringrazio tutti, vissuto qualcosa di importante"

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Lecce. L'ufficialità dell'ingaggio del 55enne tecnico abruzzese è arrivata con una nota ufficiale della società giallorossa. Di Francesco torna a sedere sulla panchina del Via del Mare a distanza di quattordici anni, quando nella stagione 2011/2012 guidò i giallorossi in Serie A, prima di essere esonerato nel mese di dicembre. Di Francesco ha firmato un contratto annuale, con il rinnovo automatico in caso di raggiungimento della permanenza in Serie A. Lo comunica in una nota il club pugliese:"Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza", fa sapere la società salentina.