Vlahovic, la Juve prova a sciogliere il nodo: avanza l'ipotesi risoluzione

In continua evoluzione la situazione che riguarda Dusan Vlahovic . L'attaccante serbo non rientra nei piani della Juve che, dopo l'arrivo di Jonathan David , vorrebbe rimpolpare il reparto avanzato con un elemento diverso. Il numero 9 bianconero ha ancora un anno di contratto con il club, oltre ad avere un ingaggio decisamente elevato. Ed è per questo che nelle ultime ore alla Juve si sarebbe fatta avanti una nuova ipotesi.

Vlahovic, Juve: idea risoluzione del contratto

I bianconeri starebbero pensando di proporre a Vlahovic la risoluzione del contratto, non pagando così i 24 milioni di euro lordi previsti dal contratto del serbo. Questa soluzione verrebbe dunque prospettata ai procuratori del calciatore, da capire però se lato Vlahovic verrà accettata o meno. In caso di accordo l'ex Fiorentina potrebbe cercarsi una nuova squadra da parametro zero, altrimenti le soluzioni alternative per l'attaccante sarebbero due.

La prima, chiedere una buonuscita alla Juve; la seconda, molto semplicemente, voler rispettare il proprio contratto arrivando alla naturale scadenza del 30 giugno 2026. I bianconeri attendono dunque l'evolversi di questa situazione prima di fiondarsi su un altro attaccante, che non tutta probabilità non sarà Victor Osimhen: il nigeriano, infatti, sembra essere sempre più vicino ad un trasferimento a titolo definitivo al Galatasaray.

