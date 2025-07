Gyokeres copia Vlahovic: “Sono al livello di Haaland”. Poi svela dove vuole giocare

Gyokeres è stato chiaro con lo Sporting e non ha intenzione di rimanere anche la prossima stagione. Nonostante il braccio di ferro con il presidente dei portoghesi che ha dichiarato la cifra necessaria pe cederlo , l'attaccante svedese non ha intenzione di fare passi indietro. E a L'Equipe ha svelato in quale campionato vorrebbe giocare. La punta nell'intervista non si è di certo fatta distinguere per modestia e infatti si è messa nella lista dei migliori bomber in circolazione.

Gyokeres vuole la Premier League

“Sottovalutano le mie prestazioni perché gioco in Portogallo? Spesso è così. Quando succede qualcosa di insolito, la gente cerca delle spiegazioni e nel mio caso è quella che gioco nella squadra migliore del Portogallo o che il livello del torneo non è abbastanza alto. Si tratta solo di opinioni che a me non interessano. So cosa ho fatto, ho sempre dato il massimo. Il campionato portoghese è molto buono, ci sono tanti giocatori tecnici. Forse non è fisico come in Inghilterra, ma il livello è davvero alto” - ha spiegato Gyokeres. Lo svedese ha poi rivelato quale sarebbe la sua destinazione ideale: “La Premier League è uno dei campionati più importanti d’Europa. Ho passato diversi anni in Inghilterra, senza poterci giocare una sola partita. Ovviamente è un qualcosa che mi piacerebbe fare. Sarebbe una grande rivincita”. E l'Arsenal inizia a sfregarsi le mani, visto che il calciatore non si è presentato al ritiro dello Sporting.