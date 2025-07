Calciomercato Juve, altro rimpianto: via per 1,5 milioni, un anno dopo venduto a cinque volte tanto

Juve, ci risiamo : ecco un altro giovane venduto, valorizzato altrove e ceduto a cifre molto più alte. È bastato solo un anno a Felix Correia , passato nell'estate del 2024 al Gil Vicente con un conguaglio a favore dei bianconeri di 1,5 milioni di euro, per far schizzare il suo valore di mercato. Il Lille , da sempre attento a profili interessanti, ha acquistato il classe 2001 per 7 milioni di euro , con i portoghesi che mettono a segno una plusvalenza importante a distanza di un solo campionato dal suo arrivo. L'unica consolazione è che la Vecchia Signora incasserà il 25% dall'operazione, quindi poco meno di due milioni di euro.

Gli ex Next Gen valorizzati altrove e decollati

Il giovane calciatore lusitano, dalle grandi prospettive sin dal primo giorno, ha mosso i primi passi nello Sporting Lisbona, per poi essere acquistato dal Manchester City. Pochi anni dopo viene notato dalla Juventus Next Gen che lo porta a Torino. Da lì è partita una girandola di prestiti, che lo ha visto indossare anche la maglia del Parma. Fino alla scorsa estate, quando i bianconeri lo hanno ceduto a titolo definitivo al Gil Vicente. Con fiducia e continuità, il classe 2001 ha messo a referto un'importante stagione da 10 gol e 4 assist in 37 presenze. Tanto è bastato per attirare l'attenzione della formazione francese che non ci ha pensato due volte ad investire su di lui. Un passaggio che ricorda, ultimo in ordine di tempo, quello di Huijsen. Sicuramente con cifre diverse, ma stesse dinamiche, un valore quadruplicato/quintuplicato in meno di dodici mesi.

