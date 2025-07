Calciomercato Juve: intesa Sancho, Conceicao vicino. Due cessioni: una è scontata, l’altra invece…

La Vecchia Signora vuole mettere le ali per provare a volare nella prossima stagione verso lo Scudetto. Per riuscirci la dirigenza bianconera è al lavoro per soddisfare le richieste di Igor Tudor, chiudendo un doppio colpo offensivo. Il duplice innesto appare possibile a patto che ci siano altrettante e contemporanee uscite. Se una di queste appare scontata - citofonare per informazioni in merito a Samuel Mbangula -, l’altra (Nico Gonzalez) non sembra così semplice da realizzare. A meno che dall’Arabia i sondaggi effettuati nei giorni scorsi per l’argentino non si tramutino in proposte concrete. Magari intorno ai 30 milioni. Tempo al tempo. Nel frattempo la dirigenza della Juve sta accelerando per Jadon Sancho e Francisco Conceicao . Due trattative che viaggiano in parallelo e - almeno nei desiderata bianconeri - non per forza una esclude l’altra. Ma andiamo con ordine. Nelle ultime ore la Vecchia Signora è tornata alla carica per l’inglese, che da più di una settimana ha dato la sua disponibilità di massima al trasferimento a Torino. Un feeling ricambiato e che tra qualche giorno festeggia un anno dalla prima chiamata effettuata dall’allora dt bianconero Cristiano Giuntoli.

Il ritorno di fiamma per Sancho

Eh già, Sancho era stato vicinissimo l’estate scorsa al passaggio alla Juve, poi sfumato last minute a causa dell’inserimento del Chelsea. A Londra però le cose non sono andate secondo le aspettative e alla fine i Blues hanno deciso di non riscattare l’ex Dortmund, che ha così fatto ritorno a Manchester. Allo United, però, non c’è spazio per Sancho. Il classe 2000 non rientra nei piani di Amorim e ha un solo anno di contratto. Motivo per cui i Red Devils l’hanno messo ufficialmente sul mercato. La prima richiesta degli inglesi era di 30 milioni, cifra nel frattempo scesa a 25. Ancora un po’ lontana da quanto vorrebbero spendere in casa Juve. Tanto che la prima offerta bianconera per portare l’ala britannica alla Continassa si attesta sui 15 milioni (bonus inclusi). Al momento, infatti, le parti non stanno ragionando su possibili scambi, nonostante in passato lo United avesse cercato Douglas Luiz e i tabloid d’Oltremanica nell’ultima settimana abbiano accostato il nome di Vlahovic ai Red Devils. Lavori in corso nei quali la Juve spera possa risultare decisiva la volontà del giocatore, visto che Sancho vorrebbe trasferirsi in Italia e con la Vecchia Signora ha raggiunto una bozza d’intesa per un quadriennale con opzione per il quinto anno da oltre 5 milioni netti a stagione più 1-1,5 milioni di bonus, dunque un ingaggio certamente importante.