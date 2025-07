Barrenechea, l'ex Juve giramondo: Aston Villa, Valencia e ora il Benfica

Nuova esperienza in vista per Enzo Barrenechea . Dopo una stagione vissuta tra Inghilterra e soprattutto Spagna, per l'ex centrocampista della Juventus è tempo di cambiare ancora una volta campionato. Dopo aver vissuto la preparazione estiva della scorsa stagione con l' Aston Villa e tutto il campionato a Valencia , quale sarà la sua prossima destinazione? A quanto pare la Liga Portugal, con il Benfica che sembra essere ad un passo dall'acquisto del suo cartellino.

Barrenechea dall'Aston Villa al Benfica

Secondo quanto rivelato da Record, l'argentino uno dei nuovi rinforzi per la campagna acquisti estiva delle Aquile, che dopo aver ceduto un pezzo pregiato come il terzino sinistro Alvaro Carreras (direzione Real Madrid) regalano una nuova pedina al tecnico Bruno Lage. Il costo dell'operazione per il quotidiano lusitano dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni di euro, resterebbe soltanto da stabilire a quanto ammonterà la percentuale sulla futura rivendita da garantire all'Aston Villa. Dopo la Serie A, la Liga e la Premier League (vista solo di sfuggita senza mai esordire), dunque, per Barrenechea si prospetta un'esperienza nuova in un altro Paese.

La Juve, la Premier di sfuggita e il Valencia

Enzo Barrenchea ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Newell's Old Boys, arrivando poi in Europa e vivendo una stagione al Sion. Dalla Svizzera all'Italia, dove approda grazie all'acquisizione da parte della Juventus: in bianconero parte dalla Primavera arrivando ben presto in Next Gen. Poi arriva nelle rotazioni della prima squadra: il debutto in Champions nel 2022, l'anno dopo quello in Serie A. La società decide di fargli vivere una stagione in prestito a Frosinone per accumulare esperienza.

Nonostante la retrocessione in B dei gialloblù, il campionato dell'argentino è positivo (con lui in quella stagione in prestito dalla Juve anche Soulé e Kaio Jorge, con quest'ultimo reduce da una super tripletta col Cruzeiro). Nell'estate 2024, però, arriva comunque la cessione a titolo definitivo all'Aston Villa (nell'operazione che ha visto andare ai Villans anche Iling-Junior e con Douglas Luiz a fare il percorso opposto verso Torino). Dopo aver preso parte alla preparazione estiva col club inglese, viene subito ceduto in prestito al Valencia dove colleziona 32 apparizioni tra campionato e coppa, con 1 gol e 2 assist a referto. Il rientro all'Aston Villa e ora, senza giocare mai in Premier, è pronto per essere ceduto a titolo definitivo al Benfica.