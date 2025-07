Noa Lang al Napoli, ora è ufficiale: con Conte già a Dimaro. Osimhen invece...

Ora è ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Napoli. L'esterno d'attacco classe 1999 arriva dal Psv Eindhoven: nell'ultima stagione in Olanda ha collezionato 44 presenze tra tutte le competizioni, siglando 15 reti. Per il nuovo rinforzo di Antonio Conte un gol segnato anche ad un'italiana: l'olandese infatti è andato a segno in Champions League contro la Juventus nello spareggio per approdare agli ottavi di finale della competizione europea.