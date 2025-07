Noa Lang è in Italia pronto ad abbracciare il Napoli. E quella partita con la Juve..

Il Napoli ed Antonio Conte si apprestano ad accogliere Noa Lang. Il talentuoso esterno olandese, ormai ex Psv Eindhoven, è praticamente ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dei partenopei. Il 'carnefice' della Juventus nell'ultima edizione della Champions League - vincitore del premio MVP nella sconfitta per 3-1 inflitta ai bianconeri che, di fatto, ne ha decretato l'eliminazione dalla competizione europea - è sbarcato poco fa in Italia, in attesa di svolgere le visite mediche di rito ed apporre successivamente la firma sul contratto che lo legherà a quello che sarà il suo nuovo club. La trattativa tra il club di De Laurentiis e gli olandesi si è conclusa già nei giorni scorsi, sulla base di 28 milioni di euro, clausola rescissoria annessa già concordata tra le due squadre. Al calciatore andranno circa 2,8 milioni di euro a stagione, il quale andrà ad arricchire ulteriormente un reparto offensivo a cui la qualità non manca affatto, e che potrebbe accogliere anche un ulteriore profilo, ovvero quello dello svizzero Dan Ndoye, reduce da un'ottima stagione col Bologna.