Dopo aver ufficializzato la rescissione del contratto con il Toronto FC, Federico Bernardeschi ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura in Serie A , con il Bologna di Vincenzo Italiano. L'attaccante aveva lasciato la Juventus nell'estate del 2002 per trasferirsi in Canada e vivere un'esperienza diversa dopo numerose vittorie tra scudetti e l'Europeo del 2021 con l'Italia. Ora il classe 1994 ha invece scelto di rimettersi in gioco sposando un progetto importante ed ambizioso come quello dei rossoblù che gli permetterà anche di disputare anche l' Europa League nella prossima stagione.

Bernardeschi, tutto fatto per il passaggio al Bologna

Nelle ultime ore il Bologna ha trovato l'accordo definitivo con l'entourage di Federico Bernardeschi per il ritorno in Serie A. L'attaccante classe 1994 si trasferisce a parametro zero dopo aver lasciato il Toronto FC. L'ex Fiorentina e Juventus è arrivato all'Isokinetic Medical Centre di Casteldebole per iniziare le visite mediche col club rossoblù e firmare il contratto che lo legherà ai rossoblù per le prossime stagioni. Subito dopo si aggregherà alla squadra per prendere parte al ritiro a Valles nell'Area Vacanze Sci e Malghe Rio Pusteria agli ordini di Vincenzo Italiano. Proprio l'allenatore potrà contare su un rinforzo importante che aggiunge esperienza e abitudine alla vittoria, come testimoniano i tre scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe vinte con la Juventus, oltre che chiaramente l'Europeo del 2021 con l'Italia dove ha avuto un ruolo decisivo con i due rigori segnati contro Spagna ed Inghilterra nelle ultime due partite del torneo.