Lo riconoscete? L'ex Juve che il Toro sta cercando e che ha distrutto Guardiola in Champions

Un ex Juve potrebbe ritrovarsi a difendere la porta del Torino . Secondo le ultime indiscrezioni dal Portogallo il protagonista della trattativa di mercato in quesione è Franco Israel , estremo difensore classe 2000 che ha vissuto quattro stagioni in bianconero tra settore giovanile e Next Gen, prima di trasferirsi allo Sporting Lisbona . Con i biancoverdi si è imposto, indimenticabile la sua prestazione in Champions contro il Manchester City con la vittoria per 4-1 . Ora il ritorno in Italia potrebbe essere imminente, sempre a Torino, ma con l'altra maglia indosso: quella granata. Eppure un piccolo 'regalo' alla Juve potrebbe ancora farlo.

"Israel, l'ex Juve va al Torino"

Secondo quanto rivelato da A Bola, per il passaggio al Torino di Franco Israel mancherebbe poco: il portiere 25enne si starebbe preparando a lasciare lo Sporting, dove era arrivato nell'estate del 2023 quando era passato dalla Juventus per 650.000 euro. E dunque, nel caso in cui si concretizzasse il trasferimento, ecco che si potrebbe ritrovare protagonista nel Derby della Mole. Le cifre non sarebbero ancora state definite, ma dovrebbero aggirarsi intorno ai 4-5 milioni di euro. Di nazionalità uruguaiana, Franco Israel era arrivato ai biancoverdi per essere il rincalzo di Antonio Adan, giocando sporadicamente fino a quando diventa pian piano titolare. Nella passata stagione è arrivato Vladan Kovavevic, ma Israel ha battutto il bosniaco nel duello per la maglia da titolare. A gennaio però i biancoverdi ingaggiano Rui Silva dal Betis come nuovo numero uno, di qui evidentemente la scelta di separarsi.

La percentuale sulla rivendita

In tutto questo però la Juve, al momento della cessione del portiere allo Sporting nel 2022, si era riservata una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Dunque prima di ritrovarsi di fronte da avversari, Israel potrebbe fare un ultimo piccolo regalo ai bianconeri. Israel era rimasto legato al mondo juventino dopo 4 anni vissuti in bianconero, tanto da scrivere un bel messaggio d'addio sui propri canali social al momento della cessione allo Sporting. Queste furono le sue parole: "Sono finiti 4 meravigliosi anni di apprendimento, crescita e momenti unici circondati da professionisti e amici grandi come questo bellissimo club. Grazie Juve per avermi aperto le porte dell’Europa, per avermi fatto capire cosa significa “Juventus” come stile di vita e soprattutto per avermi fatto sentire a casa! È stato un onore per me è sarò sempre grato! FINO ALLA FINE".