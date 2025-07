Osimhen al Galatasaray, telenovela finita: c'è l'accordo col Napoli. E spunta una clausola inedita

Si è chiusa definitivamente la telenovela per il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano è infatti stato al centro di diverse voci di mercato nelle ultime settimane per lasciare il Napoli. Dopo il rifiuto all'Al Hilal di Simone Inzaghi, il classe 1998 era stato accostato anche alla Juventus, ma ora è ormai fatta per il ritorno al Galatasaray, questa volta a titolo definitivo. Il club turco ha accettato di fornire le garanzie richieste dal presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere l'operazione in cui verrà inserita anche una speciale clausola praticamente inedita nel panorama calcistico.