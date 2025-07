"Gyokeres al Manchester United!": clamoroso dal Portogallo, "Arsenal beffato"

Il Manchester United è molto vicino ad un accordo con lo Sporting Lisbona per Viktor Gyökeres, a cifre molto simli a quelle negoziate con l'Arsenal. Stando a quanto riportato da Sic Noticias, l'accordo tra il club portoghese e i Gunners è sempre più a rischio, con i Red Devils pronti al definitivo sorpasso. Nei giorni scorsi c'era stata proprio una brusca frenata nelle trattative per il passaggio della punta svedese a Londra: il club portoghese ha rifiutato un'offerta da 63.5 milioni di euro più 10 milioni di bonus e 6.5 di commissione richiesti dall'agente. Questo il commento del presidente dei Leoes Frederico Varandas, che si è detto intransigente sulla richiesta per il cartellino del giocatore: "Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato per Viktor, per i prossimi tre anni siamo più che disposti ad accettare questa soluzione". Al Manchester United Gyokeres troverebbe Ruben Amorim, suo ex allenatore ai tempi dello Sporting Lisbona.