Gyokeres il sogno Juve ma c'è una priorità. Osimhen e David, i dossier in mano a Comolli e Chiellini

La Juve sogna Gyokeres

Il gran ballo dei centravanti d’Europa non è ancora decollato, ma anche la Juve entrerà a farne parte, da protagonista: chiudendo gli occhi, si scriveva, il pensiero va a Gyokeres sapendo però che si tratta di un sogno costoso. Valutazione di una settantina di milioni, bonus più o bonus meno, mentre lo stipendio che percepisce allo Sporting è ampiamente alla portata delle casse bianconere, anche con la spending review del monte ingaggi: 3 milioni di euro lordi a stagione. Del resto il 27enne è stato capace in stagione di segnare 54 reti e non servono algoritmi per capire che Gyokeres vede la porta più grande rispetto agli altri: si dirà che fare gol in Portogallo sia più facile, ma le reti sono arrivate a valanga anche in Champions, 6 in 8 partite, con la tripletta al Manchester City.