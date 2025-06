Osimhen rifiuta l'Al Hilal di Inzaghi! Napoli, così sfumano 75 milioni

Il futuro di Osimhen ancora non è chiaro, anche se dall'Arabia stanno spingendo per averlo. L'Al Hilal vuole regalare al neo allenatore Simone Inzaghi una punta di livello e il nigeriano è stato individuato come game changer della rosa. Il Napoli non ha intenzione di trattenerlo e sta trattando con il club saudita. La punta è in prestito al Galatasaray fino al 30 giugno, poi tornerà a tutti gli effetti un calciatore partenopeo, ma bisogna capire solo per quanto tempo. E a complicare la cessione e farla sfumare potrebbe essere lo stesso giocatore.