Gyokeres, il mercato è ad alta tensione: il papà scoppia a piangere

Tra problemi legati ai bonus e l'inserimento del Manchester United , la trattativa che avrebbe dovuto portare Viktor Gyokeres all' Arsenal ha subito una brusca frenata . L'offerta da 63 milioni di euro più 10 di bonus è stata rifiutata e il presidente Frederico Varandas non fa sconti, considerando che il centravanti è legato allo Sporting Lisbona fino al 2028. Questo è il timore della sua famiglia, unito alla convinzione che meriti un saluto migliore alla luce del contributo che ha dato al club in queste due stagioni, con 97 gol in totale e due campionati vinti consecutivi. Il padre di Gyokeres - si legge sul Daily Mail - sarebbe addirittura scoppiato in lacrime non appena ha saputo che il trasferimento del figlio al club londinese rischia di saltare.

Le parole di Arteta

L'Arsenal ritiene di aver formulato la miglior offerta possibile e spera di trovare un accordo prima della tournée in Asia, ma non è facile accettare le rigide richieste dello Sporting. I lusitani rimangono fermi sulla propria posizione, forti dei tre anni di contratto che restano allo svedese e non sembrano preoccupare il presidente. La volontà del giocatore - riporta A Bola - è quella di trasferirsi a Londra, motivo per cui avrebbe rifiutato i red devils del suo ex allenatore Amorim. Un altro fattore che può far sperare la famiglia di Gyokeres e i tifosi dell'Arsenal è rappresentato dalle parole di Mikel Arteta, che di fatto ha chiesto rinforzi alla società: "Siamo a corto di giocatori e dobbiamo migliorare la profondità e la qualità della squadra. Cerchiamo costantemente sul mercato. Finché ciò non accadrà, concentratevi sui giocatori che abbiamo e concentratevi su di loro". L'allenatore dei gunners non ha voluto parlare della vicenda Gyokeres: "Non posso commentare nessun giocatore che non faccia ancora parte del nostro gruppo. Quando avremo qualcosa di concreto da offrire a qualsiasi giocatore, lo faremo", ha dichiarato a Sky Sports UK.