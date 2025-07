Ramon-Como, accordo trovato con il Real Madrid in stile Nico Paz

Il Como continua a rafforzarsi con ambizione e visione, muovendosi con decisione sul mercato per costruire una squadra competitiva in vista della nuova stagione. Il club lariano ha raggiunto un accordo per l’acquisto a titolo definitivo di Jacobo Ramon , difensore centrale classe 2005 del Real Madrid . Il giovane talento spagnolo, uno dei prospetti più promettenti della cantera madridista, è pronto a sbarcare in Italia alla corte di Cesc Fabregas . Alto 196 cm, Ramon rappresenta un profilo ideale per rafforzare il pacchetto arretrato dei lariani, grazie a una struttura fisica imponente e una crescita tecnica costante negli ultimi anni. L’arrivo del centrale è in linea con la strategia del club lombardo, che mira a coniugare qualità, gioventù ed esperienza, puntando a diventare una presenza fissa nelle competizioni europee. Una trattativa in stile Nico Paz per il Como che si conferma molto attiva su mercato in entrata.

Ramon-Como e il trasferimento alla Nico Paz

Il trasferimento di Jacobo Ramon al Como si perfezionerà sulla base di un’operazione da 2,5 milioni di euro, come riportato da Sky Sport. L’intesa prevede anche alcune clausole a tutela del Real Madrid: in particolare, i blancos manterranno un diritto di riacquisto fissato entro un determinato periodo, oltre al 50% sulla futura rivendita del cartellino. Una formula simile a quella già utilizzata nel trasferimento di Nico Paz, che ha fatto da apripista a questo nuovo asse tra Como e Madrid. La trattativa è stata condotta con discrezione nelle ultime settimane, con la dirigenza lariana determinata a consegnare a Fabregas un difensore affidabile e di prospettiva, dopo il tentativo non andato a buon fine per Malick Thiaw. I dettagli finali sono in via di definizione, ma il gigante madrileno è ormai prossimo a vestire la maglia del Como.

Il mercato faraonico del Como

Con l’innesto di Ramon, il Como aggiunge un ulteriore tassello alla sua campagna acquisti di alto profilo. Il giovane centrale potrebbe diventare il sesto volto nuovo del club in questa sessione, senza considerare i riscatti già formalizzati per Valle (dal Barcellona), Van der Brempt (dal Salisburgo) e Mazzitelli (dal Frosinone). Gli altri acquisti di rilievo includono Jesus Rodriguez (22,5 milioni), Addai (14 milioni), Baturina (18 milioni), Khun (19 milioni) e Maxi Perrone (13 milioni), a testimonianza di un progetto tecnico ambizioso e ben strutturato. La società lariana, sostenuta da una proprietà solida e lungimirante, si sta muovendo con grande lucidità sul mercato, costruendo una rosa ricca di talento e potenziale. L’obiettivo dichiarato resta quello di crescere rispetto alla stagione precedente e operazioni come quella di Jacobo Ramon ne sono una chiara conferma.