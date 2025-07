Veiga, dalla Juve fino all'Atletico: 40 milioni per accontentare Simeone

Per Renato Veiga l'esperienza alla Juventus è già un lontano ricordo, nonostante siano passati solo pochi mesi. Le sue prestazioni e la sua grinta avevano conquistato il mondo bianconero e lo stesso portoghese ne era stato avvolto dall'atmosfera Juve sin dalle prime partite. Nonostante questo non c'è stato modo di poter concretizzare la permanenza del difensore a Torino per via delle richieste del Chelsea, obbligando di fatto ritorno alla base. I Blues avevano richiamato il calciatore, lasciandolo però a Londra durante il Mondiale per Club. Una condizione che ha spinto il classe 2003 a ricercare una nuova squadra e ora, su di lui, c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid che negli scorsi giorni si è mosso in maniera decisa sull'ex bianconero.