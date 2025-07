Pobega al Bologna, c'è l'ufficialità: la formula e i dettagli

Adesso è ufficiale: Tommaso Pobega lascia il Milan e torna al Bologna "con formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni". Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club emiliano. Quarto rinforzo dunque per i felsinei, dopo l'arrivo di Federico Bernardeschi, Ciro Immobile e Martin Vitik. Lo scorso anno Pobega con la maglia rossoblù ha realizzato 2 reti e 2 assist in 21 presenze in Serie A, delle quali 13 da titolare, a cui si aggiunge un gol in Champions League.