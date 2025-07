Kean non lascia, raddoppia. E l'idea Juve piace anche al Barcellona

Dopo i no esplicitati nei confronti delle ricche offerte arrivate dall’ Arabia Saudita (Al Hilal e Al Qadsiah) ora per Moise Kean è arrivata l’ora di passare all’incasso. Lo sa bene anche il presidente Rocco Commisso che è pronto a premiare il suo goleador con il rinnovo del contratto. La Fiorentina , infatti, nei prossimi giorni blinderà la punta col prolungamento del contratto fino al 2030 e relativo aumento dell’ingaggio dagli attuali 2,2 a 4,5 milioni a stagione. Un rinnovo tira l’altro in casa viola: ci siamo anche per quello di Rolando Mandragora fino al 2029 e relativo ritocco di stipendio a 2 milioni annui. Lavori in corso pure per il prolungamento di Dodò fino al 2030 : il laterale brasiliano piace a Barcellona e Juve , ma Pioli lo ritiene incedibile. Motivo per cui i toscani stanno provando a convincerlo a rinnovare (i suoi emolumenti passerebbero dagli attuali 1,5 a 2,8 milioni a stagione ). In entrata la Fiorentina continua a cercare un centrocampista: non trovano conferme le voci relative a Kessiè ( Al Ahli ) che è fuori dai parametri economici del club; mentre stuzzicano Sohm ( Parma ) e Asllani ( Inter ), a patto che le attuali squadre abbassino le pretese.

Roma e Lazio

Sempre molto attiva la Roma che ha l’accordo col Flamengo per l’arrivo di Wesley per 25 milioni più 5 di bonus: il laterale destro firmerà un contratto fino al 2030 da 2,5 milioni a stagione. Ieri ha firmato il gioiellino classe 2009 Arena (il Pescara avrà il 20% sulla futura vendita), mentre in difesa i giallorossi insistono per Ghilardi (Verona): offerti 10 milioni, ma l’Hellas ne vuole almeno 12 visto che il 50% sulla vendita spetta alla Fiorentina. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Lazio ha ribadito il no al Flamengo per Castellanos: rifiutata l’offerta da 25 milioni. I biancocelesti stanno lavorando nel frattempo ai rinnovi di Romagnoli, Gila, Guendouzi e Rovella.

Tutte le operazioni

Il Parma è in chiusura per il talento americano Reyna dal Borussia Dortmund: contratto fino al 2029; mentre per l’attacco stuzzicano i nomi di Harder (Sporting) e Boadu (Monaco) per rimpiazzare Bonny. Continua a rinforzarsi il Cagliari che oggi conta di completare l’ingaggio Folorunsho (Napoli) ed è vicino a Kilicsoy (Besiktas): in uscita Marin che andrà all’AEK Atene per 1,5 milioni (accordo triennale). Ufficiale il ritorno in prestito (un milione) con obbligo di riscatto (7 milioni) di Pobega al Bologna, che punta Kevin (Shakhtar). Prevista per oggi la firma di Ramon (Real Madrid) col Como, che aspetta Morata (Milan). Daghim (Salisburgo) e Krstovic (Lecce) restano le principali idee dell’Atalanta per il dopo Retegui; come esterno offensivo avanza Moreira, nonostante lo Strasburgo chieda 20 milioni. La Cremonese prende Pezzella dall’Empoli per 2 milioni (triennale): domani visite. Dai toscani può arrivare pure il mediano Maleh, cercato anche dal Verona che ha ufficializzato il ritorno di Valentini (Fiorentina) in prestito con diritto di riscatto a 4 milioni. Fadera (Como) sempre più verso il più Sassuolo, che vuole Adli (Milan). Ieri la firma di Scuffet (Cagliari) e Akinsanmmiro (Inter) col Pisa, che spera di strappare il sì di Zerbin (Napoli) e Cutrone (Como). Infine l’Udinese ci prova per Gabriel Pereira (Copenaghen).