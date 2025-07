Alla Juve non trovava spazio, la Roma lo accoglie: Zelezny ufficiale

La Roma ha chiuso ufficialmente un colpo di mercato per il futuro. Il club giallorosso ha infatti annunciato l'arrivo a parametro zero del portiere polacco Radoslaw Zelezny. Il classe 2006 arriva nella Capitale dopo un percorso nel settore giovanile della Juventus in cui ha difeso i pali della porta bianconera dall'Under 17 fino alla Primavera. Nell'ultima stagione con Francesco Magnanelli è stato però progressivamente scavalcato nelle gerarchie da Radu e, dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, si è arrivati a questo addio a zero.