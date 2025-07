Mbangula al Werder Brema, è ufficiale. Quanto incassa la Juventus, il comunicato

Cessione ufficiale in casa Juve con l'addio di Samuel Mbangula in direzione Werder Brema . Dopo un percorso nel settore giovanile bianconero ed una buona stagione in prima squadra, l'esterno belga lascia la Vecchia Signora per trasferirsi in Bundesliga . Un addio che era già stata sfiorato poche settimane fa con il Nottingham Forest, poi saltato per il mancato accordo con il calciatore. Si muove quindi il mercato Juve dopo che nelle ultime ore è stato anche definito lo scambio tra Alberto Costa e Joao Mario.

Juve, ufficiale la cessione di Mbangula

I bianconeri hanno ufficializzato la cessione tramite un comunicato: "La Juventus saluta Samuel Mbangula che si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema: si separano così le strade dell’attaccante ventunenne e della squadra bianconera dopo cinque stagioni trascorse insieme. L’avventura di Mbangula in bianconero, a partire dal settore giovanile, è iniziata nell’estate del 2020: il belga ha raccolto prima cinque presenze in Under 17 e poi ben 57 con 12 gol e cinque assist in Primavera - con cui ha disputato anche sette gare di UEFA Youth League. Nella stagione 2023/2024, invece, il passaggio tra i professionisti, aggregato alla Juventus Next Gen con cui si è messo in mostra scendendo in campo in 25 occasioni, compiendo il percorso di maturazione necessario per conquistare un posto in Prima Squadra sin dalla preparazione estiva dell’annata che sta per concludersi. Una fiducia ripagata dallo stesso Mbangula, in gol al suo esordio in Serie A dopo soli 23 minuti di gioco, nella prima delle sue 32 presenze in stagione, in cui ha raccolto complessivamente quattro gol e cinque assist. Questi alcuni numeri della sua annata con la maglia della Juventus: tra gli attaccanti della Serie A con almeno quattro gol e quattro assist nel 2024/2025 tra tutte le competizioni, solo Kenan Yildiz (2005) e Santiago Castro (settembre 2004) sono più giovani di Samuel Mbangula (gennaio 2004); Samuel Mbangula ha servito quattro assist tra tutte le competizioni nel 2024/2025, nella Juventus solo Kenan Yildiz (sei), Dusan Vlahovic e Khephren Thuram (entrambi cinque) hanno fatto meglio; Samuel Mbangula ha creato 14 occasioni dopo un movimento palla al piede (min. 5 metri), nella Juventus solo Kenan Yildiz (26), Francisco Conceicao (24) e Andrea Cambiaso (16) hanno fatto meglio tra tutte le competizioni nel 2024/25. Ora, per lui, una nuova e stimolante esperienza: grazie di tutto e un grande in bocca al lupo, Sam!".

Mbangula, ecco le cifre della plusvalenza

Di seguito invece le cifre per l'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,9 milioni, al netto degli oneri accessori".

Mbangula, il messaggio d'addio alla Juve

Il belga ha salutato il club bianconero tramite un post sul proprio profilo Instagram: "Grazie Juventus. Dopo 5 anni passati in questo club è arrivato il momento di andare avanti, sono scelte difficili ma mi spingeranno a crescere. Sono grato per l'opportunità che mi ha dato questo club di poter indossare questa maglia e poter giocare in questo magnifico stadio e segnare davanti a dei tifosi incredibili. Ricordi che resteranno dentro me per sempre. Grazie ancora e che la grazia del Signore Gesù Cristo sia in questo club per il bene che mi ha portato".