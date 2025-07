Torino, ecco Israel: svelate le cifre dell'affare. E incassa anche la Juve!

Dopo aver definito la cessione di Vanja Milinkovic Savic al Napoli, il Torino si è subito mosso per il sostituto. I granata hanno infatti scelto di scommettere su una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Franco Israel. Il portiere uruguagio arriva dalla Sporting Lisbona, ma è cresciuto nella Juventus con cui è stato protaogonista tra il 2020 ed il 2022 in Serie C con la Next Gen. Un ritorno quindi a Torino, questa volta nella sponda granata, dopo una buona parentesi in Portogallo in cui è stato anche tra i protagonisti in alcune partite di Champions League sotto la guida di Ruben Amorim.