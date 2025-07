Osimhen-Galatasaray, trovato l'accordo sul contratto: l'attaccante pronto a firmare

Dopo settimane di trattative complesse e momenti di stallo, si è finalmente arrivati alla fase conclusiva della lunga telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori. Victor Osimhen è pronto a vestire la maglia del Galatasaray , chiudendo così la sua avventura al Napoli . La svolta è arrivata dopo che, oltre all’accordo tra i due club, anche il giocatore ha definito ogni dettaglio contrattuale con la società turca. Un’intesa complessiva che ora attende solo le firme per diventare ufficiale. Dopo mesi di voci e trattative serrate, si attende a breve l’annuncio definitivo da parte del club turco, che accoglierà il nigeriano a titolo definitivo, dopo averlo avuto in prestito nell'ultima stagione. Un colpo di mercato di grande impatto che segna una svolta per entrambe le società coinvolte.

I dettagli dell’operazione: cifre, clausole e modalità

L’intesa economica tra Napoli e Galatasaray era già stata trovata da tempo, ma l’accordo con il calciatore ha richiesto ulteriori negoziazioni. Secondo quanto riportato da Fanatik, l’intera operazione si aggira sui 75 milioni di euro, suddivisi in due tranche: 40 milioni verranno versati immediatamente, mentre i restanti 35 milioni saranno pagati il prossimo anno oltre a 5 di bonus. Un affare di rilievo per il club turco, che ha deciso di investire in maniera massiccia sull’attaccante nigeriano. Nel contratto, inoltre, sarà inserita una clausola anti Serie A valida per due stagioni. Un dettaglio che testimonia la strategia cauta del Galatasaray nel tutelarsi anche in caso di una futura cessione del giocatore.

I retroscena: una trattativa lunga e complessa

Non sono mancati momenti critici durante il negoziato. Solo poche settimane fa, infatti, le discussioni si erano interrotte a causa della mancanza di garanzie finanziarie da parte del Galatasaray. Aurelio De Laurentiis aveva infatti bloccato tutto ma sempre tenendo uno spiraglio aperto per la cessione al club turco. Il dialogo tra le parti è proseguito anche lontano dai riflettori e, a distanza di pochi giorni, sono stati superati tutti gli ostacoli. Il Galatasaray ha offerto rassicurazioni economiche adeguate, permettendo così di riaprire e concludere con successo la trattativa. Osimhen, da parte sua, si è detto convinto del progetto sportivo e pronto a una nuova avventura dopo l'esperienza in Serie A.

