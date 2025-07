Douglas Luiz torna alla Continassa per ripartire: la cessione che sblocca il mercato Juve

Questa volta l'annuncio è stato seguito dai fatti: dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Douglas Luiz è arrivato in mattinata a Torino per aggregarsi ai compagni di squadra e prendere parte alla preparazione agli ordini di Igor Tudor . Nessuna schiarita nei rapporti con la società, ma solo una sorta di tregua in attesa di novità dal calciomercato . La rottura tra il centrocampista e la Juventus è ormai assodata e si cercherà la migliore soluzione per tutti: dal punto di vista economico per il bilancio bianconero, fino alle richieste del brasiliano. Soprattutto, si tratterebbe un'uscita che dovrebbe arrivare a stretto giro per poter sbloccare i possibili arrivi in entrata.

Luiz torna per ripartire: la cessione che sbloccherebbe le entrate

L'eventuale cessione di Luiz, non al di sotto dei 40 milioni di euro che permetterebbero alla Juventus di non registrare una minusvalenza, costituirebbero il tesoretto per l'assalto ai numerosi profili per il momento solo sondati. Tra questi c'è Hjulmand, centrocampista dello Sporting Lisbona molto apprezzato da Tudor e che farebbe al caso dello stile di gioco del tecnico bianconero. I portoghesi, freschi della cessione per circa 80 milioni di euro di Gyokeres, non chiedono meno di 70 milioni di euro. Una cifra sulla quale certamente si tratterà, ma che al momento è fuori portata per la Vecchia Signora. Intanto l'ex Aston Villa ha già declinato varie offerte, con la ferma volontà di tornare in Premier League in uno dei top club che, al momento, non si sono ancora fatti vivi.

