Lookman, ecco la nuova offerta dell'Inter: le cifre e la posizione dell'Atalanta

Sono ore decisive per il futuro di Ademola Lookman. L'attaccante nigeriano è infatti da tempo il principale obiettivo di calciomercato dell'Inter per la nuova stagione, ma i nerazzurri non hanno ancora soddisfatto le richieste dell'Atalanta. Dopo una prima offerta da circa 40 milioni di euro rifiutata, oggi è infatti in programma un nuovo e decisivo faccia a faccia tra Giuseppe Marotta e Luca Percassi, amministratore delegato della Dea, in occasione dell'assemblea di Lega. Un incontro che sarà in ogni caso risolutivo, come preannunciato dallo stesso presidente dell'Inter in conferenza stampa.