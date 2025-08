Weah, l'addio alla Juve è chiuso: ritiro lasciato in direzione Marsiglia

Si sta per chiudere ufficialmente l'avventura di Timothy Weah alla Juventus . Dopo aver trovato l'accordo per la cessione al Marsiglia nella giornata di domenica , è infatti arrivato il via libera per lo statunitense per lasciare il ritiro dei bianconeri nel centro Adidas di Herzogenaurach , in Germania. Il classe 2000 si sta dirigendo in Francia per le visite mediche e la firma con il suo nuovo club. Un trasferimento voluto fortemente dallo stesso calciatore, convinto dal progetto tecnico di Roberto De Zerbi dopo il rifiuto al Nottingham Forest a fine giugno.

Juve, Weah lascia il ritiro

Alle prime luci dell'alba Timothy Weah ha lasciato il ritiro della Juventus a Herzogenaurach. Lo statunitense non aveva preso parte alle ultime sessioni di allenamento e all'amichevole contro la Reggiana proprio per via degli avanzati discorsi di mercato in corso con il Marsiglia. Una trattativa che si è conclusa con l'accordo per la cessione con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. A questa cifra vanno poi aggiunti 3 milioni di euro di bonus e una percetuale del 10% sulla futura rivendita. Oggi Weah effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club francese. Per lui, cresciuto nel settore giovanile del PSG ed esploso al Lille, si tratta di un ritorno in Ligue 1 dopo due stagioni in bianconero.