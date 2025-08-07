Morata al Como si sblocca così: cifre, dettagli e indennizzo Milan al Galatasaray

Nuova parentesi in Serie A per Alvaro Morata . L'attaccante di proprietà del Milan , dopo l'esperienza in prestito al Galatasaray , giocherà ancora una volta in Italia ma non con la casacca rossonera. Ad assicurarsi le prestazioni dell'attaccante ex Juve, Real e Atletico è il Como allenato da Cesc Fabregas . I biancoblù, alle prese con l'interessamento del Tottenham per Nico Paz , hanno dunque chiuso per l'arrivo dello spagnolo.

Morata, addio Milan: c'è il Como

A rivelarlo è Sky Sport, che spiega come l'ultimo tassello mancante fosse il via libera del Galatasaray, essendo Morata ancora in prestito ai giallorossi fino al gennaio prossimo. Un prestito risolto anticipatamente grazie ad un indennizzo che verrà dai rossoneri, per un totale di 4-5 milioni. Il passaggio dal Milan al Como dovrebbe successivamente concretizzarsi con la formula del trasferimento a titolo definitivo, per un esborso di circa 12 milioni di euro da parte dei biancoblù.

Entro la giornata di domani ogni tassello dovrebbe essere messo al proprio posto, per quella che sarà la terza squadra italiana della carriera di Morata dopo Juve e Milan. Nell'annata scorsa lo spagnolo ha giocato i primi mesi a San Siro sponda rossonera, vincendo anche la Supercoppa Italiana e sconfiggendo l'Inter di Simone Inzaghi in finale. Poi il prestito al Galatasaray con cui ha vinto coppa e campionato: tre trofei in una stagione, che hanno portato i suoi successi in carriera (tra club e nazionale, escludendo quelli minori) ad un totale di 18 trionfi.