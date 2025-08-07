"Lookman, ora c'è anche l'Arsenal: parte la sfida all'Inter"

Possibile svolta nelle telenovela di mercato che vede protagonista Ademola Lookman . L'attaccante nigeriano è infatti finito da settimane nel mirino dell' Inter , con cui c'è già un accordo per un contratto fino al 2030. I nerazzurri non hanno però ancora soddisfatto la richiesta di 50 milioni di euro dell' Atalanta , che ha esposto più volte l volontà di cedere il calciatore solo all'estero. Una situazione che potrebbe concretizzarsi adesso con l'ennesimo possibile colpo di questo calciomercato in direzione della Premier League .

Lookman, ora l'Arsenal sfida l'Inter

Secondo quanto riportato dal The Sun, l'Arsenal sarebbe ancora alla ricerca di un attaccante che possa completare il reparto dopo l'arrivo di Viktor Gyokeres. Per questo sarebbero sul punto di fare un'offerta per Eberechi Eze del Crystal Palace. Al tempo stesso i Gunners avrebbero riacceso il proprio interesse per Ademola Lookman. Una trattativa per il momento ancora ferma, con il club londinese che sta aspettando di capire se il Real Madrid possa aprire alla possibilità di cedere Rodrygo in prestito. Nel caso in cui questa ipotesi non si concretizzasse, l'Arsenal non avrebbe problemi ad accontentare la richiesta da 50 milioni di euro dell'Atalanta. Da capire quella che sarebbe poi la volontà del calciatore, che fin qui ha sempre dimostrato di volere solo l'Inter.