Sesko, ufficiale il trasferimento allo United. E adesso Hojlund?

Benjamin Sesko è un giocatore del Manchester United : lo ha annunciato il club. L'operazione che ha portato Sesko in Premier League dal Lipsia è costata circa 76.5 milioni di euro, con lo sloveno che ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. "Il Manchester United è lieto di confermare che Benjamin Sesko è entrato a far parte del club. Il nazionale sloveno ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Nelle ultime due stagioni, Sesko ha segnato più gol di qualsiasi altro giocatore under 23 nei cinque maggiori campionati europei. Il 22enne ha segnato 21 gol e fornito sei assist per il Lipsia durante l'ultima stagione. Ha già collezionato 41 presenze e segnato 16 gol con la Slovenia da quando è diventato il più giovane esordiente di sempre del suo paese nel 2021" si legge nel comunicato ufficiale dello United.

Le parole di Sesko. E Hojlund...

Sesko, come riporta il sito dello United, ha dichiarato: "La storia di questo club è davvero speciale, ma quel che mi entusiasma sono i progetti per il futuro. Quando ne abbiamo discusso ho subito capito che si lavora per continuare a crescere e per competere di nuovo e al più presto per i trofei più importanti. Fin dal mio arrivo, ho potuto percepire l'energia positiva e l'ambiente familiare che il club ha creato. E' chiaramente il posto perfetto per raggiungere il massimo livello e realizzare tutte le mie ambizioni. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Amorim e con i miei compagni di squadra". Con l'arrivo di Sesko, c'è sempre meno spazio per Rasmus Hojlund nel progetto di Amorim ai Red Devils. L'acquisto dello sloveno solleva ulteriori interrogativi sul futuro dell'ex Atalanta, che è accostato anche alla Juventus, e lo United starebbe valutando offerte di circa 50 milioni di euro per il giocatore, con il Milan interessato a concludere un accordo con la formula di un prestito con diritto di riscatto. Proprio i rossoneri, che sono alla ricerca di un centravanti da regalare ad Allegri, continuano inoltre a monitorare la situazione relativa a Vlahovic in bianconero. Insomma, l'ufficialità di Sesko allo United potrebbe dare una scossa al calciomercato di Juve e Milan e al futuro di due altri attaccanti (Vlahovic e Hojlund).