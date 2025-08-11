Grealish, sfuma il Napoli: ancora in Premier, dal City all'Everton

Jack Grealish alla fine resterà in Premier League. Fuori dai piani di Guardiola e accostato anche al Napoli, il 29enne centrocampista inglese - stando al "Guardian" - giocherà nella prossima stagione in prestito all'Everton dei Friedkin e già nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Il Manchester City contribuirà al pagamento di una parte dell'ingaggio monstre dell'ex Aston Villa (18 milioni di euro lordi a stagione) mentre la spesa complessiva dei Toffees, fra prestito e stipendio, dovrebbe aggirarsi attorno ai 14 milioni.
Grealish, accostamento al Napoli
Qualche giorno fa Grealish era stato anche accostato al Napoli di Antonio Conte, alla forte ricerca di un giocatore in quel ruolo. Le trattative tra Napoli e Manchester City non sono mai iniziate davvero visto il grande ostacolo legato all'ingaggio troppo elevato dell'esterno inglese: erano comunquen ancora in corso valutazioni approfondite da parte dello stesso Conte per capire su quale profilo affondare il colpo.