Grealish, sfuma il Napoli: ancora in Premier, dal City all'Everton

Jack Grealish alla fine resterà in Premier League. Fuori dai piani di Guardiola e accostato anche al Napoli, il 29enne centrocampista inglese - stando al "Guardian" - giocherà nella prossima stagione in prestito all'Everton dei Friedkin e già nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. Il Manchester City contribuirà al pagamento di una parte dell'ingaggio monstre dell'ex Aston Villa (18 milioni di euro lordi a stagione) mentre la spesa complessiva dei Toffees, fra prestito e stipendio, dovrebbe aggirarsi attorno ai 14 milioni.