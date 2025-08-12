Tuttosport.com

Morata di fuoco, bordata pubblica al Galatasaray: "Inaccettabile, ecco la verità"

Il duro attacco dello spagnolo nei confronti del suo ex club prima del passaggio al Como, segnato da diverse difficoltà
3 min
MorataGalatasarayComo

E' ormai tutto fatto per il trasferimento di Alvaro Morata al Como. Un'operazione che sembrava già definita da diverse settimane, ma che è stata completata solo negli ultimi giorni per via di alcuni problemi tra il Galatasaray ed il Milan relativi ai precedenti accordi tra i due club per l'attaccante. Una situazione che evidentemente non è piaciuta al capitano della Spagna, che ha voluto rimarcare la cosa nel momento del suo saluto al club turco arrivato tramite un post sul proprio profilo Instagram. L'ex Juve è infatti atteso a breve in Italia per le visite mediche con il Como che segneranno l'inizio della sua nuova avventura in Serie A dopo quelle con i bianconeri ed il Milan.

Morata, il duro attacco al Galatasaray

Lo spagnolo ha attaccato duramente la dirigenza del club turco, spiegando i problemi che hanno rallentato il suo passaggio al Como: "Cari fan del Gala e popolo turco, Voglio ringraziarvi di cuore per l'affetto, il calore e il sostegno che mi avete dimostrato. Mi avete fatto sentire il benvenuto fin dal primo giorno, e il vostro sostegno è stato tra i più straordinari che abbia mai provato nella mia carriera. Purtroppo non posso dire lo stesso della mia esperienza con il club. Ci sono stati momenti in cui la parola data e il rispetto dei valori fondamentali non venivano mantenuti. Fino alla fine gli impegni presi non sono stati onorati, al punto che non mi è rimasto altra scelta che rinunciare a parte dello stipendio e ad altri diritti contrattuali che avevo già guadagnato grazie al mio lavoro (la cifra pubblicata non è esatta). Per me, nella vita e nel lavoro, ci sono principi che non vanno mai infranti, come il rispetto dei diritti di ognuno. Non riconoscere e compensare quanto guadagnato è, per me, inaccettabile e contrario ai valori di correttezza e professionalità in cui credo. So che spesso queste questioni non se ne parla apertamente, ma credo sia giusto dare ai fan la vera spiegazione di quanto accaduto. Voi e la città di Istanbul rimarrete sempre nel mio cuore, e vi auguro il meglio, oggi e in futuro. Un ringraziamento speciale va anche all'allenatore e al suo fantastico staff: sono certo che continuerete a scrivere la storia del Galatasaray. Grazie di cuore a tutti i miei compagni di squadra per i momenti condivisi e a tutte le persone che lavorano presso le strutture di allenamento. Con affetto, Alvaro".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

