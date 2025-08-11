Alvaro Morata è pronto a iniziare una nuova avventura in Italia. L'attaccante spagnolo ha ufficialmente interrotto il suo prestito al Galatasaray , aprendo così la strada al trasferimento al Como , via Milan . Dopo settimane di trattative dietro le quinte, è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra tutte le parti coinvolte. Il cub turco ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto che legava l'atttaccante spagnolo ai giallorossi, ricevendo in cambio un indennizzo economico. La chiusura dell'operazione ha visto anche il coinvolgimento dei rossoneri, titolari del cartellino del calciatore. Ora, con tutti gli ostacoli superati, la squadra di Fabregas può affondare il colpo e finalizzare l'acquisto. Morata, quindi, si prepara a diventare un nuovo volto della Serie A 2025/26. Il suo arrivo è visto come un colpo importante per i lariani.

Risoluzione consensuale e indennizzo economico

L'accordo tra Galatasaray, Milan e il calciatore è stato definito nei minimi dettagli. La società turca ha acconsentito alla risoluzione anticipata del prestito in cambio di un indennizzo da 5 milioni di euro, che sarà corrisposto direttamente dal Milan. Questo passaggio si è reso necessario per permettere al Como di concludere il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante. Il club turco ha anche comunicato che Morata ha deciso di rinunciare a una parte dei compensi arretrati, pari a circa 651mila euro circa, facilitando così la chiusura dell’operazione. Una mossa che testimonia la volontà del calciatore di cambiare aria e rilanciarsi in un progetto tecnico ambizioso. Per il Milan, invece, si tratta di un’operazione utile per liberarsi di un ingaggio pesante.

Il comunicato ufficiale del Galatasaray

A confermare la riuscita dell’operazione è stato lo stesso Galatasaray, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali: "Il contratto tra il calciatore professionista Alvaro Borja Morata Martin, il suo club AC Milan S.p.A. e la nostra società è stato risolto di comune accordo. In base all'accordo raggiunto, AC Milan S.p.A. verserà alla nostra società un indennizzo pari a 5.000.000 EUR. Inoltre, il calciatore ha rinunciato ai propri crediti per un importo pari a 651.562 EUR". Il comunicato chiude una vicenda che si era fatta complicata nelle ultime settimane, ma che ora vede il suo epilogo con il benestare di tutte le parti coinvolte. Morata può ora guardare avanti e cominciare un nuovo capitolo nella sua carriera. In questi giorni dovrebbe definirsi il suo passaggio al Como, che punta su di lui come uomo simbolo del proprio ambizioso progetto.

