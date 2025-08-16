Koné, niente Inter: offerta troppo bassa e porta in faccia dalla Roma

Manu Koné resta alla Roma e non andrà all'Inter. La telenovela sul passaggio del calciatore francese in nerazzurro è durata appena 24 ore, il club giallorosso ha deciso che resterà nella Capitale a disposizione di Gasperini . Sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla corte di Chivu , poi le reazioni della piazza e una valutazione più approfondita da parte di società e tecnico hanno portato i Friedkin a fare retromarcia negli accordi presi con Marotta .

La trattativa

Fino a meno di 24 ore gli scenari erano sicuramente diversi. L'accordo tra Roma e Inter era in dirittura di arrivo, quello tra il calciatore e il club nerazzurro anche, visto il via libera lasciato dal ds giallorosso Massara. 40 milioni più bonus pronti ad arricchire le casse per il mercato di Gasperini che però ha indicato Koné come un giocatore fondamentale per la sua Roma. Così la decisione da parte dei Friedkin, attraverso una comunicazione tra club, di interrompere le trattative dichiarando incedibile l'ex Gladbach considerando l'offerta troppo bassa.

Koné, altro caso dopo Lookman

Situazione diversa da quella di Ademola Lookman, ma per l'Inter resta un'estate complicata nella gestione del mercato interno alla Serie A. Due top player di due competitor da regalare alla nuova gestione Chivu hanno subito due brusche frenate che stanno rallentando il piano mercato nerazzurro. Sul nigeriano dell'Atalanta la situazione è ancora in attesa di ulteriori sviluppi, per Manu Koné, invece, è tutto sfumato nel giro di un giorno con il francese che resterà a disposizione della Roma di Gasperini.