Nico Gonzalez, Juve lontana e idea Atletico. Intanto Simeone risponde così

MADRID (Spagna) - "È passato molto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, sono felice di rivedervi. Se ne sono andati otto ragazzi . Sono molto grato per il loro lavoro, hanno dato il massimo fino al giorno del loro arrivo. Ora arrivano nuovi giocatori, con grande entusiasmo, consapevoli dell'eredità lasciata dai giocatori che hanno fatto crescere questo club 15 anni fa , con la speranza che ognuno di loro si adatti il più velocemente possibile alle esigenze del club oggi. Lavoreremo di conseguenza. Speriamo che si adattino alle esigenze del club. Dovremo tenere d'occhio il mercato, per vedere se ci saranno ulteriori uscite e arrivi. Da lì, cercheremo ogni giorno di trovare il meglio in ognuno di loro, aiutandoli a migliorare e perché loro ci aiutino a rendere la squadra migliore". Così, nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro l'Espanyol, si è espresso il tecnico dell' Atletico Madrid Diego Pablo Simeone : "Ancora qui dopo 14 anni? Sono molto felice. Sono felice dove sono. Ho ancora l'energia che la posizione che ricopro richiede. Conosco le conseguenze, positive, normali e negative, della mia posizione".

Sul mercato

"Ci aspettiamo sempre il meglio. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa fin dall'inizio, affrontandola partita dopo partita, senza discostarci da essa, cercando di crescere. La squadra si è evoluta enormemente e deve evolversi di conseguenza. Negli ultimi anni, la squadra è cresciuta più del club: il club ha seguito la squadra. Poi, il club è cresciuto di più, ma la squadra no. Ora, la squadra deve fare un altro passo avanti per raggiungere la forma attuale del club. Tanti giovani? Cercheremo sempre di dare il meglio di noi stessi, di ottenere il meglio da loro e di usarlo di conseguenza, perseguendo ciò in cui crediamo, e cioè che la squadra possa fare bene. E poi c'è l'avversario, che a volte ti concede il passaggio e altre volte no: fa parte di questo gioco. I cambiamenti sono sempre positivi, purché rispondano a ciò che è necessario. Siamo in una fase in cui cercheremo di migliorare. Non so se cambiare sia la parola giusta. Ma miglioreremo le cose che possiamo migliorare", ha aggiunto Simeone.

Gli attaccanti

"Rosa corta per competere con Real Madrid e Barcellona? Non sarei così frettoloso in questa definizione. Siamo migliori o peggiori degli altri, la realtà è il campo e i fatti. Questi sono giocatori importanti che sono arrivati, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Otterremo il posto che meriteremo in campo. Ci manca un dribblatore, arriva Nico Gonzalez? Probabilmente abbiamo le qualità da dribblatore in Almada, Baena o Julián per via del loro stile di gioco. Poi abbiamo molti giocatori interni, molti attaccanti, Sorloth, Griezmann o Giacomo, che ci danno profondità e caratteristiche diverse. Man mano che la squadra sarà definita, cercheremo di sfruttare le loro qualità migliori. Baena seconda punta? Capisco che ha fatto molto bene in queste ultime partite. Potrebbe partire titolare lì. Potrebbe giocare a destra, a sinistra, come seconda punta... Lo vedo meno come esterno. Lo vedo più come seconda punta, sulla fascia sinistra o destra. Cercheremo di sfruttare i suoi punti di forza, cercando ciò che è meglio per la squadra. Vedremo con l'avanzare della stagione. Raspadori è arrivato qualche giorno fa; Sorloth non si è allenato per tutta la settimana, solo alla fine. Sappiamo che è meglio continuare con l'approccio amichevole", ha concluso Simeone.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE