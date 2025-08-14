Nico Gonzalez, c'è l'Atletico! L'addio prende forma: quanto chiede la Juve

Potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Nico Gonzalez in maglia Juve . Dopo solo un anno in bianconero l'argentino potrebbe cambiare non solo maglia, ma anche campionato. Qualche settimana fa g li ammiccamenti dell' Inter come alternativa a Lookman , ma ora sul calciatore con decisione ci si è fiondato l'Atletico Madrid , che avrebbe allacciato i primi contatti con la Juventus per arrivare al classe 1998 ex Fiorentina.

Juve, Atletico Madrid su Nico Gonzalez

L'interesse dei Colchonero per Nico Gonzalez è datato, già da diverso tempo il 'Cholo' Diego Simeone aveva messo gli occhi sull'esterno di proprietà della Juve. Ma in queste ore i rojiblancos avrebbero aperto i primi dialoghi con il club bianconero per il giocatore: si starebbe discutendo della possibilità di un trasferimento a titolo definitivo. Se il passaggio si concretizzasse, potrebbe dunque aprirsi la possibilità per la Juventus di arrivare ad un nuovo esterno offensivo, con Jadon Sancho sempre nome spendibile, essendo l'inglese ancora sulla lista dei partenti del Manchester United.

Le cifre dell'affare

Nonostante il recente colloquio tra Nico Gonzalez ed Igor Tudor, con la possibilità di un cambio tattico per l'argentino, adesso le strade del club e del calciatore potrebbero dividersi: quest'ultimo avrebbe dato il suo benestare al trasferimento, avendo già aperto sia all'Atletico che alla Premier League come destinazioni gradite in caso di cessione. Quali le cifre dell'affare? La domanda è di 30 milioni di euro per evitare minusvalenze, ma la dirigenza juventina potrebbe 'accontentarsi' anche di un'altra formula oltre al trasferimento a titolo definitivo, ovvero prestito con obbligo di riscatto. Ore importanti sul fronte Nico, in attesa del possibile affondo ecisivo da parte dell'Atletico Madrid.

