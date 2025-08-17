De Gea, giallo mercato: "Il Manchester United pronto a riportarlo in Premier"

MANCHESTER (Regno Unito) - "Il Manchester United potrebbe presto riabbracciare David de Gea " . Secondo quanto riportato da 'The Sun', i Red Devils sarebbero stati informati dall'entourage del calciatore dell’ esistenza di una clausola nel contratto che lo lega alla Fiorentina capace di liberarlo per una cifra definita "contenuta": il club gigliato, tuttavia, dato il clamore mediatico suscitato dall'indiscrezione dell'autorevole tabloid britannico, ha immediatamente smentito la presenza di tale postilla nell'accordo stipulato lo scorso maggio con il portiere spagnolo il quale, accolto con grande affetto dal suo vecchio pubblico dell'Old Trafford in occasione dell’amichevole tra gli inglesi e la Viola, ha tuttavia lasciato aperti spiragli a un clamoroso ritorno: " I nostri cammini potrebbero incrociarsi di nuovo ", ha scritto sui social dopo aver ricevuto un omaggio dal capitano Bruno Fernandes.

Il rebus portieri per Amorim

La questione si intreccia con le scelte di Ruben Amorim. Alla vigilia dell’esordio in Premier contro l’Arsenal, il tecnico portoghese non ha ancora sciolto i dubbi sul titolare tra i pali: "Tutti devono guadagnarsi il posto. Non dirò chi è il numero uno", ha recentemente spiegato. André Onana, acquistato dall’Inter per oltre 40 milioni nell’estate 2023, è reduce da un infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori per tutta la preparazione. Il camerunese, 29 anni, resta favorito per partire dall’inizio, ma la sua posizione non è più così salda. Alle sue spalle c’è il turco Altay Bayindir, due primavere più giovane, inizialmente destinato a lasciare il club ma rimasto a disposizione e protagonista di un buon precampionato. Nonostante i rumors su Emi Martinez dell'Aston Villa, Gianluigi Donnarumma in uscita dal Psg e John Victor del Botafogo, lo United non ha ancora affondato il colpo su altri portieri. Amorim, anzi, ha ribadito la sua fiducia nella rosa attuale: "Possiamo fare meglio, ho piena fiducia nei ragazzi che erano già qui".

La nostalgia dei tifosi e l’occasione di mercato

De Gea ha vestito la maglia dello United dal 2011 al 2023 collezionando 545 presenze, settimo nella storia del club, e alzando al cielo sette trofei. L’addio fu segnato da un calo di rendimento e da un mancato accordo sul rinnovo, con l’arrivo di Onana a chiudere la sua avventura. Lo spagnolo è ripartito da Firenze, ritrovando motivazioni e prestazioni convincenti, ma l’interesse del Manchester United potrebbe non lasciarlo indifferente: per rivederlo ad Old Trafford, però, oltra al placet della Fiorentina, sarà necessario che i Red Devils liberino spazio salariale.