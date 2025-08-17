Calabria, c’è la firma con il Panathinaikos: il contratto e le prime parole

Davide Calabria ha ufficialmente iniziato una nuova tappa della sua carriera : il terzino italiano ha firmato con il Panathinaikos , lasciando così l’Italia dopo l’ultima esperienza al Bologna , dove ha collezionato 11 presenze e conquistato la Coppa Italia . Il giocatore azzurro è sbarcato ieri sabato 16 agosto in Grecia, da svincolato dopo la parentesi con i felsinei e l'addio al Milan, e ora è pronto a questa sua nuova avventura.

Calabria al Panathinaikos, il contratto e le prime parole

Il terzino destro italiano ha firmato un contratto triennale, che lo legherà al club greco fino al 30 giugno 2028. L'accordo sancisce una svolta importante nella carriera del classe 1996, che lascia nuovamente l’Italia per tentare l’avventura all’estero, questa volta nella Super League greca, dopo una seconda parte di stagione di rilancio vissuta in prestito con la maglia del Bologna. Le cifre dell’ingaggio non sono state rese note, ma l’operazione conferma la voglia del Panathinaikos nel puntare sulla sua esperienza. “Sono davvero felice di essere qui e di iniziare una nuova avventura. Ringrazio di cuore il presidente e tutto il Panathinaikos, che hanno dimostrato di volermi. Così ho deciso di venire qui e voglio essere all’altezza delle aspettative" - ha detto Calabria al suo arrivo.