Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Calciomercato Inter, ora tre colpi: Koné primo in lista poi punta e centrale

Per i nerazzurri si sarebbe raffreddata la pista Lookman, ma Zalewski può essere la chiave
Stefano Pasquino
1 min
mercato InterKonèLookman
Calciomercato Inter, ora tre colpi: Koné primo in lista poi punta e centrale© AS Roma via Getty Images

MILANO - Ora l’Inter ha i soldi per fare due colpi da 40 milioni l’uno. La cessione di Nicola Zalewski (incassati 17 milioni, con plusvalenza da oltre dieci, considerato che il cartellino era stato riscattato dalla Roma per 6.5) stappa il mercato in entrata. Obiettivo è rispondere al Napoli e limare le distanze dai campioni d’Italia che però - a differenza di un campionato fa - avranno u

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte