Sanabria alla Cremonese, è ufficiale: quanto incassa il Torino

La Cremonese ufficializza il suo nuovo acquisto nel reparto offensivo. Si tratta di Antonio Sanabria , che arriva a titolo definitivo dal Torino per 3 milioni di euro e ha firmato un contratto triennale, con opzione fino al 2029 . Chiuso da Duvan Zapata , Che Adams e dal nuovo arrivato Giovanni Simeone , il paraguaiano ha lasciato i granata per accettare l'offerta dei grigiorossi, dove sarà uno dei giocatori di punta. Il Toro ha salutato il suo ex attaccante con un comunicato: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Unione Sportiva Cremonese, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria. Il Torino ringrazia Tonny per l’impegno profuso e per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un affettuoso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera".

Il benvenuto della Cremonese

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Torino FC le prestazioni sportive del calciatore Antonio Sanabria". Con una nota ufficiale sul proprio sito, la Cremonese ha dato il benvenuto al nuovo arrivato, nato in Paraguay il 4 marzo 1996, del quale ha ripercorso le tappe della carriera. Una carriera sbocciata nella Masia, settore giovanile del Barcellona, dove vinse una Youth League e debuttò nella formazione B ma mai in prima squadra. Nel 2014, a soli 18 anni, sbarcò in Italia, dove giocò nel Sassuolo e nella Roma. In seguito l'approdo in Spagna, prima in prestito allo Sporting Gijon (dove realizzò 11 gol in 30 presenze) e poi al Real Betis, che lo acquistò a titolo definitivo dalla Roma. 84 partite, 22 gol e 4 assist in biancoverde prima del trasferimento nel 2019 al Genoa in prestito per un anno e mezzo. Dopo un ritorno al Betis, nel 2021 puntò su di lui il Torino, con cui giocò 143 partite mettendo a segno 30 gol e 11 assist. In totale vanta 180 presenze in Serie A, 99 nella Liga spagnola e 37 in Nazionale con il Paraguay, con 3 gol all'attivo. "Benvenuto in Grigiorosso, Antonio!", conclude il club, che rivela che il calciatore alle 18 incontrerà i suoi nuovi tifosi all’USC Store di via Solferino, 36.

Le prime impressioni

"Non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni e di mettermi a disposizione del mister: sono qui perché ho tanta voglia di rimettermi in gioco. Ai nostri tifosi dico che lotteremo e daremo tutto in campo per farli felici e raggiungere i nostri obiettivi". Queste le prime parole di Sanabria a poche ore dal suo arrivo all'ombra del Torrazzo. A Cremona ritroverà Davide Nicola, che lo ha già allenato in passato: "Sono felice di ritrovare il mister, con cui ho giò lavorato sia a Genova che a Torino: sa bene cosa posso dare e allo stesso tempo io conosco le sue richieste. Forza Cremo", ha concluso.