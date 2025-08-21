Inter, accordo trovato per il ripiego di Koné: arriva Diouf dal Lens

L'Inter è pronta a chiudere il tanto atteso colpo per il centrocampo. Niente Manu Koné dalla Roma, inseguito fino a qualche ora fa e che rappresentava l'obiettivo principale da regalare a Cristian Chivu. Dopo il no dei giallorossi, in gran segreto i nerazzurri hanno dapprima approcciato e poi praticamente concluso la trattativa con il Lens per Andy Diouf. Il classe 2003 dovrebbe dunque essere il rinforzo tanto desiderato per la mediana, capace di garantire quella fisicità che agli altri componenti del reparto mancava.
Inter, niente Koné: arriva Diouf
Su Diouf c'era il forte interessamento del Napoli, così come di alcuni club di Premier League. Alla fine il francese approderà all'Inter: trattativa già alla fase conclusiva, accordo verbale tra le parti con i nerazzurri che verseranno nelle casse del Lens 25 milioni bonus compresi. Diouf ha mosso i primi passi nel Garenne-Colombes, approdando poi nel settore giovanile del Psg, e in seguito al Boulogne-Billancourt. Nelle 2018 l'arrivo al Rennes 2, prima di arrivare tra i grandi in pianta stabile dal 2020 e fino al 2022. A seguire l'esperienza in Svizzera, al Basilea, prima del passaggio al Lens due anni fa per 14 milioni di euro. Ora il trasferimento in Serie A, all'Inter: resta da concludere lo scambio di documenti e poi Diouf partirà per Milano, dove sosterrà le visite mediche.