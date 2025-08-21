Inter, accordo trovato per il ripiego di Koné: arriva Diouf dal Lens

L'Inter è pronta a chiudere il tanto atteso colpo per il centrocampo. Niente Manu Koné dalla Roma, inseguito fino a qualche ora fa e che rappresentava l'obiettivo principale da regalare a Cristian Chivu. Dopo il no dei giallorossi, in gran segreto i nerazzurri hanno dapprima approcciato e poi praticamente concluso la trattativa con il Lens per Andy Diouf. Il classe 2003 dovrebbe dunque essere il rinforzo tanto desiderato per la mediana, capace di garantire quella fisicità che agli altri componenti del reparto mancava.