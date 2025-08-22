Arthur, arrivederci Juve... ancora: tutto fatto per il ritorno a casa

Il mercato della Juventus va definendosi, soprattutto in uscita considerata la partenza di Douglas Luiz al Nottingham ma non solo. I bianconeri, infatti, saluteranno anche Arthur anche se ancora una volta non in via definitiva. L'accordo è stato trovato con il Gremio , dove aveva giocato prima del trasferimento al Barcellona: anche questa volta sarà un prestito secco di un anno, fino a giugno 2026. Arrivato in Italia con grandi aspettative nell'estate del 2020 nello scambio con Pjanic , Arthur non è mai riuscito ad imporsi: nonostante sia ancora sotto contratto con la Juve la sua ultima partita risale addirittura all'11 maggio 2022, quando subentrò per mezzora nel ko in finale di Coppa Italia contro l'Inter. Da quel momento in poi solo prestiti: prima un anno da flop al Liverpool tra problemi fisici e poca considerazione da parte di Klopp , poi una buona stagione da titolare con la Fiorentina di Italiano, per poi giocare al Girona l'anno scorso con appena 15 partite giocate. E ora il ritorno in patria. Insomma, non la carriera che ci si aspettava dopo quanto fatto vedere da giovane al Barcellona . In ogni caso, una volta terminato l'ennesimo prestito, il centrocampista tornerà alla Juve con cui ha un contratto fino a giugno 2027.

Nico Gonzalez sì, Molina no

Un'altra uscita tanto attesa in casa Juventus è quella di Nico Gonzalez che è fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor. Come spiegato da Matteo Moretto, l'argentino è ancora un obiettivo di Simeone per l'Atletico Madrid e si sta ragionando circa la formula di trasferimento. Quello che è emerso secondo il racconto dell'esperto di mercato è la difficoltà nel perfezionare uno scambio alla pari con Nahuel Molina, con l'esterno ex Udinese che sembra orientato a voler rimanere in Spagna.

La Juve non pensa a Rabiot

Nella ultime è stato accostato alla Juventus anche il possibile ritorno di Rabiot, in rotta con il Marsiglia e con De Zerbi dopo la lite che ha coinvolto anche Rowe, prossimo al trasferimento al Bologna. Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di mercato del francese, spiegando che ad oggi non risultano contatti con la Juventus, nonostante un giocatore del suo calibro alla modica cifra di 15 milioni sia stato proposto a tutte le big europee. La Juve avrebbe altri piani, attende sviluppi su O'Riley e Zheghrova.

