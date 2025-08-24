Kolo Muani-Juve a oltranza: offerta Comolli, nodo clausola d'acquisto, desiderio Psg, volontà Randal

Solo la Juve

E magari il calciatore capisce di doversi guardare attorno, come non ha mai fatto finora. Proprio da Randal, però, Comolli ricava la maggiore fiducia riguardo all’intera operazione: l’attaccante non ha mai considerato nessun altro scenario se non quello che lo vedrebbe ancora una volta a Torino. E per quanto continui a confidare in una risoluzione positiva dell’affare, sa benissimo di aver giocato perfettamente le sue carte, o almeno nel modo in cui la stessa Juve aveva consigliato di fare. Quando era negli Stati Uniti, impegnato al Mondiale per Club, dalla società e da Tudor aveva strappato una promessa d’impegno, poi mantenuta: l’ex Eintracht non solo si era detto pronto a fare un passo in avanti verso il club, abbassandosi l’ingaggio. Ma si era pure impegnato ad avallare in qualsiasi modo l’operazione, rinunciando a scenari ben più onerosi - tra sondaggi del Newcastle e chiamate dall’Arabia - pur di ritrovare la maglia numero 20 bianconera. Che è lì, lo aspetta. Come i compagni: con molti si è tenuto in contatto in questi mesi passati a distanza, l’amicizia costruita con Thuram e Kalulu, connazionali, è stato un altro dei fattori fondamentali per convincerlo a sposare pienamente il progetto Juventus, oltre a diventare una carta evidentemente vincente nel mazzo della dirigenza. Che, si sa, con il Paris ha un rapporto di buona affinità. Che però non può non annusare il pericolo, arrivata a questo punto del mercato: mancano poche ore, praticamente una settimana piena. Due, le alternative: scoprire l’eventuale bluff del Psg, oppure alzare l’offerta. Ad oggi non c’è una scelta più probabile.