Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani

Novità clamorosa per l'attacco della Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato. Dopo i numerosi tentativi con il PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani, naufragati per il mancato accordo sulla formula, i bianconeri hanno infatti chiuso una trattativa lampo con il Lipsia per l'arrivo di Lois Openda. Il classe 2000 belga sarà quindi il nuovo centravanti a disposizione di Igor Tudor per completare un reparto offensivo da sogno con David, Yildiz, Conceicao, Vlahovic ed Edon Zhegrova, altro neo arrivato in queste ultime ore di mercato.
Juve, blitz per Openda: le cifre dell'accordo
Con un blitz nella notte, Damien Comolli ha trovato l'accordo definivo per il trasferimento in Serie A di Lois Openda. L'attaccante belga arriverà dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I costi dell'operazione sono di circa 40 milioni di euro. Un risparmio notevole rispetto alla trattativa con il PSG per Kolo Muani, ormai definitivamente abbandonata. Openda è atteso Torino già in mattinata, intorno alle 12:30, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.