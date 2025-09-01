Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani

Blitz di Comolli nella notte per l'attaccante belga del Lipsia, atteso già in Italia per la firma del contratto con i bianconeri
2 min
OpendajuveCalciomercato
Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani© YouTube

Novità clamorosa per l'attacco della Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato. Dopo i numerosi tentativi con il PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani, naufragati per il mancato accordo sulla formula, i bianconeri hanno infatti chiuso una trattativa lampo con il Lipsia per l'arrivo di Lois Openda. Il classe 2000 belga sarà quindi il nuovo centravanti a disposizione di Igor Tudor per completare un reparto offensivo da sogno con David, Yildiz, Conceicao, Vlahovic ed Edon Zhegrova, altro neo arrivato in queste ultime ore di mercato.

Juve, blitz per Openda: le cifre dell'accordo

Con un blitz nella notte, Damien Comolli ha trovato l'accordo definivo per il trasferimento in Serie A di Lois Openda. L'attaccante belga arriverà dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I costi dell'operazione sono di circa 40 milioni di euro. Un risparmio notevole rispetto alla trattativa con il PSG per Kolo Muani, ormai definitivamente abbandonata. Openda è atteso Torino già in mattinata, intorno alle 12:30, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato

Da non perdere