Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani

Novità clamorosa per l'attacco della Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato . Dopo i numerosi tentativi con il PSG per il ritorno di Randal Kolo Muani , naufragati per il mancato accordo sulla formula, i bianconeri hanno infatti chiuso una trattativa lampo con il Lipsia per l'arrivo di Lois Openda . Il classe 2000 belga sarà quindi il nuovo centravanti a disposizione di Igor Tudor per completare un reparto offensivo da sogno con David, Yildiz, Conceicao, Vlahovic ed Edon Zhegrova, altro neo arrivato in queste ultime ore di mercato .

Juve, blitz per Openda: le cifre dell'accordo

Con un blitz nella notte, Damien Comolli ha trovato l'accordo definivo per il trasferimento in Serie A di Lois Openda. L'attaccante belga arriverà dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. I costi dell'operazione sono di circa 40 milioni di euro. Un risparmio notevole rispetto alla trattativa con il PSG per Kolo Muani, ormai definitivamente abbandonata. Openda è atteso Torino già in mattinata, intorno alle 12:30, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla Juventus.