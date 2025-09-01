Milan, mercato di fuoco: Rabiot c'è, salta Joe Gomez ma arriva Odogu. E lo scambio Gimenez-Dovbyk...

Ultime ore di calciomercato decisamente frenetiche in casa rossonera. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Christopher Nkunku dal Chelsea , il Milan prosegue in maniera serrata nel concludere altre trattative in entrata nell'ultimo giorno di campagna acquisti. Si avvicina Adrien Rabiot, si allontana Joe Gomez ma si stringe per l'approdo di David Odogu dal Wolfsburg. E resta sempre in piedi l'ipotesi di scambio con la Roma tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk .

Praticamente fatta per l'arrivo di Rabiot dal Marsiglia. Il centrocampista pronto a ritrovare Massimiliano Allegri sulla sua strada: affare in chiusura per circa 10 milioni di euro, con l'ex Juve che sosterrà le visite mediche direttamente dal ritiro della Francia. Se il rinforzo in mediana è cosa fatta, cambio di programma per quanto riguarda la difesa: sembrava tutto fatto per l'arrivo di Joe Gomez dal Liverpool, ma non sarà più lui ad arricchire il pacchetto arretrato rossonero.

I due club avevano trovato l'intesa per la definizione dell'affare, ma alla fine i Reds non hanno dato il via libera al trasferimento, poiché non sono riusciti a chiudere per il sostituto di Joe Gomez, ovvero Guehi. Il Milan a questo punto, con i tempi tecnici troppo stretti in vista del gong finale del mercato, ha deciso di far tramontare la trattativa. In chiusura invece Odogu: il difensore classe 2006 nelle prossime ore in Italia, per lui contratto fino al 2029 con opzione per un'altra stagione.

Scambio Gimenez-Dovbyk, il punto

Ancora in piedi il possibile scambio in attacco con la Roma. Gimenez in giallorosso, Dovbyk in rossonero: questa l'ipotesi di lavoro che si sta cercando di chiudere nelle ultimissime ore di calciomercato. Si procede nel tentativo di risolvere la questione non soltnto con dei semplici prestiti secchi, ma inserendo anche delle opzioni di acquisto.

Ancora una trattativa dell'ultimo giorno con la Roma, come accaduto un anno fa quando al Milan arrivò Abraham e il percorso inverso lo fece Saelemaekers. Poi le uscite: Yann Musah va all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto (per lui visite mediche stamattina), mentre Samuel Chukwueze si dirige verso il Fulham. Ufficiale, infine, il passaggio di Alex Jimenez al Bournemouth.