Sensi all'Anorthosis: l'ex Inter riparte da Cipro accompagnato da... Inzaghi

Stefano Sensi è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, questa volta lontano dai riflettori della Serie A. Dopo stagioni segnate da alti e bassi, tra ottime prestazioni e infortuni che ne hanno frenato l’ascesa, il centrocampista classe 1995 ha scelto di ripartire da una nuova avventura all’estero. A 30 anni, con un passato importante tra le fila di Sassuolo, Inter, Sampdoria e Monza, Sensi ha deciso di accettare una proposta dall’ Anorthosis, storico club del campionato cipriota. Una scelta coraggiosa, con l’obiettivo di ritrovare continuità, fiducia e un ruolo da protagonista. Il trasferimento segna anche una svolta personale, una sorta di ripartenza lontana dalla pressione mediatica e dalle aspettative del calcio italiano.

Sensi, una nuova sfida per ritrovarsi

Sensi è sbarcato a Cipro domenica 28 settembre, accompagnato dal suo agente Tommaso Inzaghi, figlio di Simone ex allenatore dell'Inter, che ha postato proprio la storia sui social. Dopo l’arrivo, il centrocampista italiano ha sostenuto le visite mediche di rito con l’Anorthosis. Il club è ora pronto ad annunciare ufficialmente il suo ingaggio nella giornata odierna. Rimasto senza contratto dopo la retrocessione del Monza in Serie B, Sensi ha valutato diverse opzioni prima di accettare la proposta cipriota. Il suo obiettivo è chiaro: rilanciarsi, tornare a essere centrale in un progetto tecnico e lasciarsi alle spalle gli infortuni che negli ultimi anni hanno condizionato il suo rendimento. Con 155 presenze in Serie A e una carriera iniziata in crescendo a Cesena e poi al Sassuolo, Sensi porta con sé esperienza e qualità in mezzo al campo. L’Anorthosis punta forte su di lui per alzare il livello della propria rosa e competere per traguardi importanti nel campionato nazionale.