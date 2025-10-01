"Vlahovic, no al Villarreal!": il clamoroso retroscena mercato dalla Spagna

La Juve stasera ritroverà Renato Veiga ... e Vlahovic ritroverà il Villarreal . Il match valido per la seconda giornata del super girone di Champions League tra i bianconeri di Igor Tudor e il Sottomarino Giallo di Marcelino nasconde delle storie fitte di retroscena al proprio interno. Se del difensore portoghese di proprietà del Chelsea, in bianconero nella seconda parte della scorsa stagione (Mondiale per club escluso), si sa delle alte richieste dei Blues e della scelta di Comolli di effettuare investimenti in altri reparti, a sganciare la bomba sul bomber serbo ex Fiorentina è l'autorevole quotidiano sportivo spagnolo As.

Il Villarreal voleva Vlahovic

Sulle colonne di As, infatti, si legge come, durante la sessione estiva di mercato appena conclusa, il Villarreal avrebbe pensato a Dusan Vlahovic per rinforzare il proprio attacco. Una volta incassato il sì della Juventus, che non vedeva di buon occhio una cessione del calciatore al Napoli prima e al Milan poi, cercando insistentemente una soluzione estera, il club spagnolo si sarebbe presentato da calciatore ed entourage con una serie di 'valide' motivazioni: in primis, il ranking migliore rispetto agli stessi bianconeri, quindi ricordando la qualificazione in Champions ottenuta ai loro danni quasi quattro anni fa, nel giorno dell'esordio nella massima competizione calcistica per club dello stesso ex Fiorentina con la nuova maglia (bagnato dal gol del momentaneo vantaggio torinese).

La posizione del calciatore

Seppur ascoltata l'offerta, Dusan Vlahovic - per nulla 'scaldato' dal tentativo del Villarreal - avrebbe così deciso di rispedire al mittente l'offerta spagnola, scegliendo di continuare a percepire il lauto ingaggio garantitogli dalla Juventus fino al termine dell'accordo, il prossimo 30 giugno. Da un punto di vista professionale, poi, la situazione è sotto gli occhi di tutti. Pur continuando a faticare quando chiamato a reggere da solo il peso dell'attacco, soprattutto se schierato dal 1', il serbo ex Fiorentina è il capocannoniere della squadra con 4 gol segnati - due in campionato e due in Champions - tutti da subentrato.

