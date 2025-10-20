"Vlahovic dalla Juve al Tottenham a gennaio? L'affare potrebbe andare in porto"

Che il futuro di Dusan Vlahovic sia lontano da Torino sembra ormai chiaro: il mancato rinnovo con la Juve e il contratto in scadenza il prossimo giugno fanno presagire un addio quantomai imminente. Eppure dall'Inghilterra rimbalza la notizia secondo cui la separazione potrebbe consumarsi addirittura in anticipo (e a quel punto non più a 0), ossia nel mese di gennaio. La squadra in cui il serbo ( recentemente finito nel mirino pure in nazionale ) potrebbe andare a giocare è il Tottenham , attualmente sesto in Premier League con 14 punti, a -4 dall' Arsenal capolista. L'indiscrezione è stata rilanciata "Inside Track", il podcast di Football Insider. A parlare l'ex dirigente dell'Everton Keith Wyness , che ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato a Goodison Park tra il 2004 e il 2009 e che ora gestisce una società di consulenza calcistica che fornisce consulenza ai club d'élite.

"Vlahovic-Tottenham, a gennaio si può"

Secondo Wyness, a guidare la corsa per il centravanti juventino ci sarebbero gli Spurs, che potrebbero accaparrarselo addirittura a gennaio. A Wyness viene chiesto: "Il Tottenham e il Chelsea sarebbero stati contattati per un possibile accordo con Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà alla fine di questa stagione. Potrebbe essere una buona opzione per un trasferimento a titolo gratuito verso quei club?".

Questa la risposta: "Penso il Tottenham, ho sentito che sta andando in quella direzione e credo che potrebbe essere così. Sarebbe una mossa sensata, se si considera la situazione attuale degli Spurs: non c'è un elemento in quel ruolo che abbia davvero esperienza. Sarebbe la persona giusta per loro, ma c'è ancora molto tempo. Penso che a gennaio l'affare potrebbe andare in porto: sarebbe più vantaggioso per gli Spurs, ed è per questo che ritengo che sarebbe la mossa giusta". Juve-Vlahovic, separazione anticipata?

